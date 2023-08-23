Чемпионат мира по летнему биатлону. Юниоры. Гунька, Боргула, Бадач, Мандзын, Легович выступят в суперспринте

24 августа на чемпионате мира по летнему биатлону в Брезно-Осрблье юниоры пробегут суперспринт. Летний биатлон Чемпионат мира Брезно-Осрблье, Словакия Юниоры Суперспринт Начало квалификации – 14:45 по московскому времени, финал – 16:15.
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