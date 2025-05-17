Польские выборы: шансы Тшасковского и вопрос ограничений для украинцев

В Польше готовятся к президентским выборам, где Рафал Тшасковский, мэр Варшавы, может стать лидером. Политолог Вадим Трухачёв ожидает изменений в отношениях с украинскими беженцами и ограничения их прав в стране.
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