Почему люди в СССР выглядели старше своих лет: многие в 40 смотрелись на 60

Выпускники советских школ на фотографиях выглядели так, что их легко можно было принять за взрослых. Антропологи выяснили, что в СССР люди и в самом деле старели намного раньше, чем сейчас — или раньше, чем в западных странах.
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Да, жизнь была непростой, но мы были молодыми и старались хорошо выглядеть любыми примитивными способами.
У нас так любят ОБСИРАТЬ СССР И СОЦИАЛИЗМ, что уже до внешности добрались. Советская система образования создавала умных людей. а теперешняя система образования создаёт быдло. Вот это быдло и делает своё сравнение с умными людьми..