TRENDYMEN
TRENDYMENЛЕНТАДЕНЬГИПРОСТРАНСТВОСТИЛЬWISH LISTДЕВУШКИПУТЕШЕСТВИЯ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TRENDYMEN

39 770 подписчиков

Почему люди в СССР выглядели старше своих лет: многие в 40 смотрелись на 60

Почему люди в СССР выглядели старше своих лет: многие в 40 смотрелись на 60

Выпускники советских школ на фотографиях выглядели так, что их легко можно было принять за взрослых. Антропологи выяснили, что в СССР люди и в самом деле старели намного раньше, чем сейчас — или раньше, чем в западных странах.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Вальтер Юпитерский
Вальтер Юпитерский

У нас так любят ОБСИРАТЬ СССР И СОЦИАЛИЗМ, что уже до внешности добрались. Советская система образования создавала умных людей. а теперешняя система образования создаёт быдло. Вот это быдло и делает своё  сравнение с умными людьми..