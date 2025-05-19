Первый пошел: «Русгидро» запросило финансовое оздоровление

Компания «Русгидро» попросила правительство о введении программы финансового оздоровления. «Мы просим о такой программе, но пока у меня нет данных о подписанной или даже о разработанной правительством программе по финансовому оздоровлению “Русгидро”», — сообщил «Интерфаксу» гендиректор компании Виктор Хмарин.