Первый пошел: «Русгидро» запросило финансовое оздоровление

Компания «Русгидро» попросила правительство о введении программы финансового оздоровления. «Мы просим о такой программе, но пока у меня нет данных о подписанной или даже о разработанной правительством программе по финансовому оздоровлению “Русгидро”», — сообщил «Интерфаксу» гендиректор компании Виктор Хмарин.
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