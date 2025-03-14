Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии

Стороны обсудили договоренности в рамках ОПЕК+ и переговоры по Украине Президент РФ Владимир Путин созвонился с наследным принцем, председателем совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.
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