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Царьград

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Кто управляет обороной Европы? "Похититель" Путина, "фюрер" в юбке и человек, который отдал мошенникам 70 млн евро

Кто управляет обороной Европы? "Похититель" Путина, "фюрер" в юбке и человек, который отдал мошенникам 70 млн евро

Даже люди, далёкие от политики, знают: Европа готовится к войне с Россией в ближайшие несколько лет. Отсюда колоссальные траты на оборонку и раскачивание военной истерии в СМИ.

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