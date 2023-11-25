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Экс-арт-директор «Денег» Бадаев: «Деньги» были одной из самых сильных команд медиафутбола. Если бы начали тренироваться раньше – выиграли бы сезон»

«Изначально все было на блогерском вайбе. Команда из десяти калек. Я еле по полю ходил, но попадал в стартовый состав.

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