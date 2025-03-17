Понедельник- день тяжелый? А вы его не взвешивайте…😉 Добрейшего Утра! Прекрасного настроения в этот весенний день и пусть начало недели будет приятным !.
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Понедельник- день тяжелый? А вы его не взвешивайте…😉 Добрейшего Утра! Прекрасного настроения в этот весенний день и пусть начало недели будет приятным !.