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«Войска ведут действия по охвату и изоляции». В России заявили о начале важнейшей наступательной операции в Донбассе

«Войска ведут действия по охвату и изоляции». В России заявили о начале важнейшей наступательной операции в Донбассе

В Доброполье Донецкой народной республики (ДНР) началась важнейшая наступательная операция. В ходе освобождения населенного пункта российские бойцы смогут окончательно прорвать оборону противника, заявил военный корреспондент Евгений Поддубный.

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