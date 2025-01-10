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Царьград

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Огонь "скачет" через холмы: Лос-Анджелес кто-то поджог? Появилась новая версия причины пожаров в США

Огонь "скачет" через холмы: Лос-Анджелес кто-то поджог? Появилась новая версия причины пожаров в США

Страшные пожары в Лос-Анджелесе продолжают уничтожать всё на своём пути. Люди строят догадки об истинных причинах стихийного бедствия.

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