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Военкоры: Командовать военной спецоперацией назначен генерал Суровикин

В последнее время в интернет-сообществе Рунета, комментирующем события на Украине, звучит очень много критики в адрес высшего командования, отвечающего за проведение спецоперации.

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