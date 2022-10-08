Военкоры: Командовать военной спецоперацией назначен генерал Суровикин

В последнее время в интернет-сообществе Рунета, комментирующем события на Украине, звучит очень много критики в адрес высшего командования, отвечающего за проведение спецоперации.
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