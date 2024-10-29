NYP: Харрис попросили "держать руки при себе" во время тура по заводу микрочипов

REUTERS/Marco Bello Вице-президента США и кандидата в американские лидеры от Демократической партии Камалу Харрис попросили "держать руки при себе" во время экскурсии по заводу, где производятся микрочипы, сообщили в издании New York Post.
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