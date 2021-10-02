Донбасс Сегодня

98 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дану Фиолетово
    А сколько за сутки умирает сердечников онкологических от рака в сутки они точно превышают в три четыре раза этот кови...В Москве пенсионе...
  • Екатерина
    А что еще следовало ожидать от подонка, убившего в 20 лет человека и отсидевшего всего чуть больше 9 лет? Гуманность ...СМИ выяснили дета...
  • Василий Иванович
    беднягаПроклова при зарп...

Война экзитполов: кто победил на выборах в Грузии

Война экзитполов: кто победил на выборах в Грузии

Основная борьба на прошедших 2 октября грузинских муниципальных выборах развернулась между правящей партией «Грузинская мечта» и основанным Михаилом Саакашвили «Единым национальным движением».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх