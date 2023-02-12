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Осимхен забил 17 голов за «Наполи» за сезон Серии А. Лишь у Холанда больше в топ-5 лиг

Осимхен забил 17 голов за «Наполи» за сезон Серии А. Лишь у Холанда больше в топ-5 лиг

Форвард «Наполи» Виктор Осимхен лидирует в списке бомбардиров чемпионата Италии. Нападающий сегодня забил «Кремонезе» на 65-й минуте матча 22-го тура.

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