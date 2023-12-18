Художественные эксперименты с нормами морали от мастеров картин «для взрослых» XIX века. На рубеже XIX и XX появился стиль, охвативший все виды художественного творчества – от архитектуры до создания пуговиц.
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