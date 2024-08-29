Мужики в Австралии построили русскую баню для всего города: они даже не подозревали, к чему это может привести.

Никто не знает и, наверное, никогда и не узнает, как и когда на Руси появилась баня. Традиция запираться в тёмном помещении, обдавать себя паром и холодной водой, хлестать друг друга кустами всегда вызывала если не восхищение, то хотя бы изумление у всех иностранцев.
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