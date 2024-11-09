Newsweek рассказал, какой политический пост может занять Харрис

Вице-президент США Камала Харрис, уступившая место Дональду Трампу в президентской гонке, может возглавить штат Калифорния, стать членом Верховного суда или баллотироваться в президенты страны вновь в 2028 году.
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