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Газета.ру

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SHOT: компания Потапа и Насти Каменских организовала гастроли Лободе и Орбакайте

SHOT: компания Потапа и Насти Каменских организовала гастроли Лободе и Орбакайте

Компании, связанные с певцами Потапом (настоящее имя — Алексей Потапенко) и Настей Каменских, занялись продюсированием уехавших из России артистов в США.

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