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ГТРК Татарстан

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Пациенты ДРКБ смогут пройти обследование в одной из ведущих клиник Москвы

Пациенты Детской республиканской клинической больницы Татарстана при необходимости могут пройти обследование и получить высокотехнологичную медицинскую помощь в Морозовской детской городской клинической больнице Москвы.

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