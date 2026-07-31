Пациенты ДРКБ смогут пройти обследование в одной из ведущих клиник Москвы

Пациенты Детской республиканской клинической больницы Татарстана при необходимости могут пройти обследование и получить высокотехнологичную медицинскую помощь в Морозовской детской городской клинической больнице Москвы.
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