Антонов: США пытаются переложить ответственность за свои промахи на Россию

Москва никогда не вмешивалась во внутренние дела Вашингтона Россия никогда не вмешивалась во внутренние дела США и всегда уважительно относилась к выбору американцев, отметил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
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