Трамп снова передумал бить по Ирану

Президент США Дональд Трамп несколько часов назад отменил запланированные удары по территории Ирана. Вашингтон готов пойти на такой шаг ради заключения быстрой сделки с Тегераном, написал американский лидер в своей социальной сети.
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