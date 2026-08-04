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Аргументы недели

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Собянин: Новый корпус Склифа расширит возможности высокотехнологичной помощи

Собянин: Новый корпус Склифа расширит возможности высокотехнологичной помощи

Десять лет назад в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского начал работу центр радиохирургии, и за это время он стал настоящим центром притяжения для пациентов не только из Москвы, но и из всех уголков России.

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