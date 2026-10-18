Глава МИД России Сергей Лавров в ходе встречи с королем Бахрейна Хамадом Бен Исой Аль Халифой 18 октября передал ему привет от президента России Владимира Путина.
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