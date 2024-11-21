"Освоить бюджет с умным видом". Эксперты - о создании лаборатории госпраздников

Собеседники amic.ru считают, что навязанных сверху праздников народ категорически не приемлет Российское министерство культуры сформирует лабораторию государственных праздников, которая займется "переосмыслением торжественных дат и наполнением их актуальным содержанием", пишет "Парламентская газета".
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