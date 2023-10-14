Генерацию кадров DLSS 3 смогли включить на видеокартах RTX 20/30 в Portal: Prelude RTX Похож...

Генерацию кадров DLSS 3 смогли включить на видеокартах RTX 20/30 в Portal: Prelude RTXПохоже, что геймеры на ПК нашли способ включить генерацию кадров NVIDIA DLSS 3 на графических процессорах NVIDIA серий RTX 30 и 20 в Portal Prelude RTX, новой версии Portal, используемой для демонстрации новейших технологий NVIDIA… читать далее Купить дешевые игры и аккаунты на irongamers.