ТАСС/dpa/picture-alliance/Philipp Schulze Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с "Известиями" поставила под сомнение "секретный план" бундесвера по подготовке к возможному столкновению с Россией.
Захарова сочла немецкий план столкновения с РФ прошлогодним гороскопом
Комментарии
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Леонтий Букштейн
Была у нас британская дурочка Лиз Трасс, а теперь ее германская сменщица Анналена Бербок оттягивается на международной арене, выставляя в брюках свою хилую задницу на официальных мероприятиях. Вот они, плоды "дюмукратии", когда каждая невменяемая может стать министром великой страны и мутить воду во всем мире. Нах такую "свободу" от ума.
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