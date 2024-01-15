Захарова сочла немецкий план столкновения с РФ прошлогодним гороскопом

Леонтий Букштейн

Была у нас британская дурочка Лиз Трасс, а теперь ее германская сменщица Анналена Бербок оттягивается на международной арене, выставляя в брюках свою хилую задницу на официальных мероприятиях. Вот они, плоды "дюмукратии", когда каждая невменяемая может стать министром великой страны и мутить воду во всем мире. Нах такую "свободу" от ума.