Так и должно быть? Энергосистема Краснодара зависит от ... ростовских ограничений

Как пояснил жителям города вице-мэр Максим Онищенко, основные проблемы в подаче электроэнергии в Краснодаре связаны с всплесками и ограничениями в магистральных сетях, в том числе на межрегиональных линиях 220, 110, 500 кВ ПАО Россети.
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