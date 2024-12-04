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Врачи составили список витаминных продуктов для укрепления здоровья зимой

Врачи составили список витаминных продуктов для укрепления здоровья зимой

Специалисты назвали продукты, которые особенно богаты витаминамиЭксперты уфимского Республиканского госпиталя ветеранов войн собрали подробный перечень продуктов питания, которые содержат важные для здоровья витамины.

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