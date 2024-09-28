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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Эрик тен Хаг: «МЮ» должен выигрывать трофеи – вот что представляет собой этот клуб. Хотим попасть в ЛЧ, у нас есть два пути – в АПЛ и ЛЕ»

«Я считаю, что мы должны добиваться успеха и выигрывать трофеи. Вот что представляет собой этот клуб.

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