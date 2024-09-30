⚡️В 2025 году маткапитал может вырасти до 646 тысяч рублей. При появлении второго ребенка — до 854 тысяч рублей.
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⚡️В 2025 году маткапитал может вырасти до 646 тысяч рублей. При появлении второго ребенка — до 854 тысяч рублей.