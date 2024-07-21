В Петербурге в июле существенно выросли цены на съемные квартиры

В ближайшее время аренда в Северной столице ещё подорожает В июле средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Петербурге выросла по сравнению с июнем на 9 процентов, до 40,4 тысячи рублей в месяц, подсчитали в ЦИАН.