Число погибших при взрыве на АЗС в Махачкале достигло 30

По уточненной информации, в результате пожара на автозаправке 105 пострадало, из них 30 погибло.<strong>Во время проведения аварийно-спасательных работ в Махачкале найдены тела еще твоих погибших, таким образом количество жертв увеличилось до 30.
По уточненной информации, в результате пожара на автозаправке 105 пострадало, из них 30 погибло.<strong>Во время проведения аварийно-спасательных работ в Махачкале найдены тела еще твоих погибших, таким образом количество жертв увеличилось до 30.
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