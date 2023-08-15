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Число погибших при взрыве на АЗС в Махачкале достигло 30

По уточненной информации, в результате пожара на автозаправке 105 пострадало, из них 30 погибло.<strong>Во время проведения аварийно-спасательных работ в Махачкале найдены тела еще твоих погибших, таким образом количество жертв увеличилось до 30.

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