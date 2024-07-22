Привычка судиться влетит в копеечку

За возможность доказывать свою правоту в судах россиянам придется платить в разы больше, чем сейчас. На пленарном заседании Госдумы 23 июля планируют рассмотреть во втором чтении правительственный законопроект об изменениях в Налоговый кодекс, предусматривающих в том числе увеличение госпошлин за обращение в арбитражные суды и суды общей юрисдикции.
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