Повышение ключевой ставки может заморозить рынок вторичного жилья на Алтае

Если в начале этой осени кредит на покупку "вторички" можно было получить под 14%, то уже на прошлой неделе средняя ставка ощутимо выросла — до 16,5% Повышение ключевой ставки Центробанком может заморозить рынок вторичного жилья в Алтайском крае.
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