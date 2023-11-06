Повышение ключевой ставки может заморозить рынок вторичного жилья на Алтае

Если в начале этой осени кредит на покупку "вторички" можно было получить под 14%, то уже на прошлой неделе средняя ставка ощутимо выросла — до 16,5% Повышение ключевой ставки Центробанком может заморозить рынок вторичного жилья в Алтайском крае.