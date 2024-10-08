(всех мигрантов необходимо отправить в их сразийские аулы и кишлаки, и пусть они в свои страны "несут тепло", а мы и так обойдёмся) Шамиль Аляутдинов уверен, что прибывающие в Россию мигранты делают нашу страну только лучше.
"Несущие тепло" мигранты: Муфтий Аляутдинов учит русских любить выходцев из Средней Азии
Комментарии
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N
Nata
Ну, жертвам преступлений стало намного легче от того. что совершая преступление против них мигрант солнечно тепло улыбался.
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4 час.
Марина Смолькова
Этот муфтий образование религиозное в Египте получал. Кто знает какому радикализму его там научили. Поэтому и прет в Россию все неграмотное стадо из Азии. Их проще идеологически обрабатывать да против неверных настраивать
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3 час.
Татьянка Яцук
Этого ибн хоттаба вместе с его "улыбчивыми, несущими свет и тепло"- обратно на родину- в кишлак- пусть там просвещает своих скотоложцев и насильников!
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1 час.
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