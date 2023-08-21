Военное обозрение

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Польша развернёт на своей территории производство южнокорейских лёгких бронированных машин Kia KLTV (4x4)

Польша развернёт на своей территории производство южнокорейских лёгких бронированных машин Kia KLTV (4x4)

Польша активно вооружается, намереваясь в ближайшей перспективе создать "самые мощные" в Европе сухопутные войска с современной бронетехникой.

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