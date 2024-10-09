«25 атак за сутки»: ВСУ докладывают об активизации ВС РФ на Купянском направлении Российские военные с начала этой недели заметно активизировали наступательные действия на Купянском направлении.
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«25 атак за сутки»: ВСУ докладывают об активизации ВС РФ на Купянском направлении Российские военные с начала этой недели заметно активизировали наступательные действия на Купянском направлении.
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