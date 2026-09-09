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«Девушке можно всё, даже шубу в сентябре»: Ольга Серябкина показала откровенный образ в стиле Бьянки Цензори

«Девушке можно всё, даже шубу в сентябре»: Ольга Серябкина показала откровенный образ в стиле Бьянки Цензори

Российская певица Ольга Серябкина опубликовала в личном блоге кадры в образе в стиле Бьянки Цензори — супруги Канье Уэста.

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