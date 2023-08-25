Лень искать свои посты, но я был уверен, что Пригожин будет устранен. Путиным, американцами, французами, украинцами, да мало ли кем еще.
Пригожин погиб, но крыша поехала у него раньше
Комментарии
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Elena Guseva
Отчего автор так не любит пунктуацию? Учится во втором классе средней школы?
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5 час.
bianka Белая
То, что к крушению самолета Пригожина российские спецслужбы не имеют отношения, ясно безо всяких конспирологических теорий и расследований: во-первых , нет причины, во- вторых, наши спецслужбы такими топорными методами не действуют. А вот уши наглосаксонских спецслужб и их натасканных укропских бультерьеров видны издалека: и излюбленные террористические методы, и мотивы налицо.
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3 час.
Владимир семин
Какой то сброд!
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35 мин.
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