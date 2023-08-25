Пригожин погиб, но крыша поехала у него раньше

bianka Белая

То, что к крушению самолета Пригожина российские спецслужбы не имеют отношения, ясно безо всяких конспирологических теорий и расследований: во-первых , нет причины, во- вторых, наши спецслужбы такими топорными методами не действуют. А вот уши наглосаксонских спецслужб и их натасканных укропских бультерьеров видны издалека: и излюбленные террористические методы, и мотивы налицо.