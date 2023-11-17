Блинкен сообщил о размещении ХАМАС своих штабов в нескольких больницах Газы

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен сообщил в интервью телекомпании NBC, что палестинская организация ХАМАС размещала штабы командования и управления в ряде медицинских учреждения на территории сектора Газа.
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