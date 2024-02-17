Для воспитанников специальной группы №10 была организована виртуальная экскурсия ´Моя малая РОДИНА´. Ребята совершили увлекательное путешествие по историческим и достопримечательным местам города, во время которого узнали много интересных фактов.
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