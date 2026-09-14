Умер основатель ВИА «Поющие гитары» Евгений Броневицкий

Сегодня стало известно, что скончался известный музыкант Евгений Броневицкий. Артист был одним из основателей ВИА «Поющие гитары».
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