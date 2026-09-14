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Умер основатель ВИА «Поющие гитары» Евгений Броневицкий

Умер основатель ВИА «Поющие гитары» Евгений Броневицкий

Сегодня стало известно, что скончался известный музыкант Евгений Броневицкий. Артист был одним из основателей ВИА «Поющие гитары».

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