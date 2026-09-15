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Заслуженной артистке России грозит штраф 600 тысяч рублей за рекламу средства для похудения

Заслуженной артистке России грозит штраф 600 тысяч рублей за рекламу средства для похудения

Заслуженной артистке России Ларисе Гузеевой грозит штраф до 600 тысяч рублей за рекламу .

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