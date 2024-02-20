Самая титулованая пирожковая в Крыму

Да, бывают и такие необычные пузомерки) По крайней мере, среди пирожковых в Крыму, как выяснилось. В чем им ещё между собой соревноваться, как в количестве дипломов, грамот и всего в таком роде? Не в размере же пирожка или чебурека.
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