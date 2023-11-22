ЦБ пока не видит оснований для смягчения лимитов на выдачу потребкредитов

Банк России пока не видит оснований для увеличения макропруденциальных лимитов (МПЛ) на выдачу потребительских кредитов, заявила директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова в интервью газете «Известия».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии