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ЦБ пока не видит оснований для смягчения лимитов на выдачу потребкредитов

ЦБ пока не видит оснований для смягчения лимитов на выдачу потребкредитов

Банк России пока не видит оснований для увеличения макропруденциальных лимитов (МПЛ) на выдачу потребительских кредитов, заявила директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова в интервью газете «Известия».

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