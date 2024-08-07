19-летний приморец оказался участником крупной мошеннической схемы

В Приморском крае 19-летний житель Лесозаводска оказался участником группы мошенников. Совместно с другими лицами он похитих около двух миллионов рублей, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.
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