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19-летний приморец оказался участником крупной мошеннической схемы

19-летний приморец оказался участником крупной мошеннической схемы

В Приморском крае 19-летний житель Лесозаводска оказался участником группы мошенников. Совместно с другими лицами он похитих около двух миллионов рублей, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.

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