Собянин: более 1,1 миллиона человек посетили объединение «Музей Москвы» за год

В прошлом году в объединении «Музей Москвы» побывали свыше 1,1 миллиона человек. Такая посещаемость стала рекордной с 2012 года за счет необычных творческих проектов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
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