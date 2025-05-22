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Царьград

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Старшеклассники выпуска 2025 придумали церемонию прощания с туалетами

Старшеклассники выпуска 2025 придумали церемонию прощания с туалетами

Ролики о неофициальных линейках заполонили Тикток.Новый тренд в Тиктоке: выпускники школ России прощаются с туалетами, передавая их тем, кто помладше.

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