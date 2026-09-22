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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«ПСЖ» Сафонова остается фаворитом на чемпионство в Лиге 1. Парижане отстают от 1-го места на 5 очков

«ПСЖ» Матвея Сафонова остается главным фаворитом на победу в Лиге 1 сезона-2026/27. Парижане набрали 8 очков за 5 туров и занимают 6-е место в таблице.

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