Чим відрізняються літій-іонні акумулятори: LTO і LiFePo4

Літій-іонні акумулятори роблять мобільними пристроями смартфони, ноутбуки, фотоапарати і відеокамери, а до переваг цих накопичувачів електричної енергії записують компактні розміри, велике число циклів перезарядження і низький показник саморозряду - все те, що вигідно відрізняє їх від застарілих свинцево-кислотних батарей.